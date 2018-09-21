Standard Profil Grubu'ndan, çalışanlarının çocuklarına eğitim seti

1977 yılından bu yana otomotiv sektöründe dünya markalarına sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu, eğitime destek olmaya devam ediyor. Düzce ve Manisa Fabrikaları ve İstanbul Genel Müdürlük çalışanlarının çocuklarından oluşan, yaklaşık 2 bin ilköğretim okulu öğrencisi, yeni eğitim-öğrenim yılına Standard Profil eğitim setleri ile başladı.

Türkiye'nin geleceği olan çocukları desteklemenin önemine vurgu yapan Standard Profil Grubu CEO'su Turhan Semizer, “Sizlerin geleceği, bu ülkenin yani bizlerin geleceği demek. Bu nedenle Standard Profil olarak toplumun gelişimine ve başarısına katkı sağlamak, çevreye saygı göstermek ve sürekli gelişmek için çalışıyoruz. Bu yeni eğitim-öğretim yılının başında, heyecanınıza ortak olmak ve başarılarınıza eşlik etmek için siz değerli çocuklarımıza vermek istediğimiz bu hediyeyi takdim etmek istiyor ve eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.