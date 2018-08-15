STK temsilcilerine teşekkür belgesi verildi

2018 yılı başında yapılan “Zeytin Dalı Harekatı” ve Afrin’e müdahale sürecinde TSK’ya destek olmak amacıyla yapılan etkinlikler ve düzenlenen kermes sonrasında sürece destek veren STK temsilcileri ile Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay bir araya geldi. Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Başkan Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Yapılan kahvaltının ardından toplantı öncesi açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada ordumuzun Afrin harekatında yapmış olduğu askeri harekata Düzce’mizin, sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu kermesle desteğini konuşmak için toplandık. Bu harekata başından sonuna kadar Düzce’deki sivil toplum kuruluşları destek olmuşlardır. Özellikle hanım kardeşlerimiz bir kermes yaptılar ve bu kermesten elde ettikleri gelir oradaki askerlerimize gönderildi. Videoda da izleyeceğiz. Bu konunun değerlendirmesini yapmak için toplandık. Kahvaltı sonrası burada değerlendirme yapıyoruz. Sayın Milletvekilimizle katıldı ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Hep beraber konuyu değerlendireceğiz. Ülkemizde bu gibi olaylar olduğunda birlik ve beraberlik içine gelip, olayı değerlendirip, nasıl destek vereceğimizi konuşacağız. Biliyorsunuz Afrin harekatı başladı ve biz buradan Kilis’e gittik. Mehter takımımızla, bütün muhtar arkadaşlarımızla birlikte gittik ve oradaki olayı gördük. Akabinde Düzce’ye geldik. Düzce ‘de hanım kardeşlerimiz bir kermes yaptılar. Buradan bir gelir elde edildi. Elde edilen gelirle oradaki komutanlarla görüştük, acil olarak neye ihtiyaçları olduklarını sorduk ve o ihtiyaçları hızlı bir şekilde elde ederek iki tır malzeme gönderdik.”

Toplantının ardından Başkan Dursun Ay, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine Afrin harekatına desteklerinden ötürü teşekkür belgesi verdi.