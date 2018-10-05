Su borusu patladı, 1 ev ve 1 iş yeri deposu sular altında kaldı

Düzce'de, şehre su taşıyan ana su hattı borusu patlayınca 1 ev ve 1 beyaz eşya deposu su altında kaldı. Belediye ekipleri ev ve iş yerindeki suyu boşaltmak için yoğun çaba harcadı.

Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şehre su taşıyan ana su hattı borusu sabah saat 06.30 sıralarında patladı. Fatih, Vural ve Dere Sokak, patlayan su borusundan etkilendi. Su basan evlerde yaşayanlar yağmur nedeniyle evlerine su bastığını sanırken, bir süre sonra kente su veren ana su borusunun patladığı anlaşıldı. Suyun dolduğu evde eşyalar kullanılmaz hale geldi. Bir süre sonra bölgeye ulaşılan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, suyu kesti. Ev sahipleri, suları, etraftan buldukları su tahliye motorları ile tahliye etmeye çalıştı.

Patlayan su borusundan akan sular nedeniyle 1 ev ve 1 beyaz eşya deposu sular altında kaldı. Evini su basan bir kişi, "Saat 06.30 sıralarında su sesini duyduk. Biz önce yağmur yağıyor sandık. Ancak ana su borusu patlamış. Evlerimiz, eşyalarımız kullanılmaz hale geldi" diye konuştu.

Düzce Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri patlayan boruyu onarmak için yoğun çaba harcadı.