Talepler anında karşılanıyor

Düzce Belediyesi “Kimse Yoksa Biz Varız” anlayışıyla yürüttüğü sosyal projelerine kesintisiz devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen EVSAD hizmetleri kapsamında mesken ve kişisel temizlik konularında yapılan başvuruları hızla değerlendiriyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara öncelik tanınan çalışmalar kapsamında son olarak Gümüşpınar, Darıcı, Çay, Şerefiye, Doğanlı ve Hamidiye Mahallelerinde yaşayan vatandaşların evleri temizlendi. Ekiplerin detaylı temizlik yaptığı konutlarda oturan vatandaşların hizmetten duyduğu memnuniyet gözlerinden okunurken yapılan açıklamada ilgili konu üzere müdürlüğe yapılacak her başvurunun en hızlı şekilde değerlendirilerek taleplerin giderileceği belirtildi.