Tanıtım kitabı için deklanşöre basıyorlar

Düzce Belediyesi'nin talebi ve desteği doğrultusunda, DFG işbirliğiyle dernek üyeleri ve gönüllü fotoğrafçıların katkılarıyla Düzce ve çevresinde çekilmiş fotoğrafların tanıtım kitabı yayınlanacak.

Buna göre tanıtım kitabında Düzce il sınırlarında çekilmiş tarihini, geleneklerini, yaşam biçimini, kültürünü, doğal güzelliklerini, insanını ve sosyal yaşamını betimleyen tüm fotoğraflar yer alacak. Kitap için tüm fotoğrafseverler fotoğraflarını istenilen şartlar doğrultusunda dfgsergi@gmail.com adresine gönderebilecek. Fotoğraflar en geç 17 Ekim 2018 tarihine kadar belirtilen mail adresine boyutları enaz 1 mb, en fazla 4 mb olacak şekilde kaliteli ve yüksek çözünürlükte gönderilebilecek.

Öte yandan Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği (DFG) fotosafari gezilerine de ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda 4 Kasım Pazar günü Samandere Şelalesi - Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'ne fotosafari etkinliği düzenliyor. Etkinliğe tüm doğaseverler katılabileceği gibi DFG'nin sosyal medya adreslerinden başvurulabilecek.