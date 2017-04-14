Tanju Çolak: “Lyon’u İstanbul’da sahaya gömeceğiz”

Ama şuna inanıyorum ki Türkiye’de oynayacağımız maçta biz o takımı çok rahat 2-0 yeneceğiz” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce’de yürüttüğü referandum çalışmalarına eski Milli Futbolcu Tanju Çolak’ta katıldı. Bakan Özlü ile birlikte Çilimli ilçesinde esnafı gezen Tanju Çolak, UEFA çeyrek final karşılaşmasında Lyon takımına 2-1 yenilen Beşiktaş ile ilgili olarak “Özellikle saha olayları bizi de üzdü. Hele iki dakika içerisinde iki gol yemeyi ben Beşiktaş’a yakıştıramadım. Ama şuna inanıyorum ki Türkiye’de oynayacağımız maçta biz o takımı çok rahat 2-0 yeneceğiz. Seyircilerin de orada ki durumu üzücü oldu. Hiç beklenmedik bir durumdu. 1-0 önce giden bir maçın ikinci yarıda bu kadar kısa süre içerisinde 84 ve 85’de iki gol yemek tarihsel bir durumdur. Fransa’nın Lyon takımını İstanbul’da sahaya gömeceğiz” diye konuştu.

“Referandum çalışmalarına destek”

Tanju Çolak, kendisinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile referandum çalışmalarına katıldığını ve Bakan Özlü’nün daveti üzerine Düzce’ye geldiğini ifade ederek, “Sayın bakanıma söz verdim. Ben 25 gündür eve gitmedim. Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda İzmir, Mersin, Aksaray geziyorum. Sayın Bakanımla eski bir dostuz. Halka kucaklaşıyoruz. 16 Nisan’ın önemini değerini anlatıyoruz. Düzce’de yüzde 80’leri yakalayacağız. Belki yüzde 90’lara çekeceğiz. Güzelliklere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

“Düzce’de ağırlamaktan onur duyuyoruz”

Bakan Faruk Özlü’de Tanju Çolak’ı Düzce’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Tanju Bey, uluslararası bir sporcumuz bir milli sporcumuz. Kendisini Düzce’de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi kırmadı Düzce’ye geldi. Bugün hep beraber güzel bir kampanya yürüteceğiz” dedi.

Açıklamaların ardından Bakan Faruk Özlü ve Tanju Çolak esnafı gezdi destek istedi.