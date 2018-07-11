Tapular hak sahiplerine verildi

madde uygulaması kapsamında parselasyon yapılan Soğukpınar Mahallesi sakinlerine tapularını teslim etti.

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde imar ve yapılaşmanın düzenli şekilde yapılması için çalışmalarına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, imara uygun arazilerin yeniden düzenlenmesini öngören 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan çalışmalar sonrası Soğukpınar Mahallesindeki hak sahiplerine tapuları teslim edildi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın da katıldığı tapu teslim toplantısında mahalle muhtarlığında bir araya gelen vatandaşlar hak sahibi oldukları arsaların tapularını Başkan Ay’ın elinden aldı.

Tapu tesliminde açıklamalarda bulunan Başkan Ay hak sahiplerini tapularını almaları konusunda uyararak “Arkadaşlar bu tapuyu alma işi önemli bir iş. Bugün yarın kendi yerinize birisi hissedar olur, karışıklık ortaya çıkar, zorluk yaşarsınız. Bakın şimdi İmar Affı başladı. Bunun için bile tapu gerekiyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü böyle durumlarda vatandaşa önce tapu işini çöz diyor. O yüzden burada işi temelden çözüyoruz. Tapuların herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Mahalleli adına konuşan Soğukpınar Mahalle Muhtarı İzzet Uysal da yaptığı açıklamada Başkan Dursun Ay’a teşekkür ederek “sayın başkanımız bugün mahallemize teşrif ettiler. Yeni bir mahalle olmamıza rağmen 18. Madde uygulamalı imar planımızı oluşturup, Tapu Dairesinden çıkararak buraya kadar gelerek bizlere takdim eden sayın başkanıma, şahsında çalışan tüm arkadaşlara ve bu işte emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu hızlı güzel, Düzcemiz için mahallemiz için yaptıkları çalışmalar için saygıdeğer başkanım Dursun Ay’a mahallem adına teşekkür ediyorum. Güzel hizmetlerin devamını diliyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.