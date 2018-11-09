Tarihi Ceneviz Kalesi gün yüzüne çıkıyor

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'de ticaret yapan gemilerin güvenliği için kurulan tarihi Ceneviz Kalesinde restorasyon çalışması tüm hızıyla sürüyor. Zamanla harabe yığını haline gelen kalede yapılan restorasyon çalışması sayesinde tarih gün yüzüne çıkıyor.

Batı Karadeniz'de Cenevizliler tarafından ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen tarihi Ceneviz Kalesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, tarihi kaledeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Başkan Cüneyt Yemenici, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek ödenek noktasında da sıkıntının olmadığını söyledi. Belediye Başkanı Yemenici, tarihi kaleyi önemsediklerini işaret ederek, "Ceneviz Kalesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda hiçbir aksama söz konusu değil. Tabii 3-4 kez Koruma Kurulu'na tadilat projesi sunma gerekliliği duyduk. Çalışma yaptığınız zaman önünüze yeni bir kale duvarı çıkabiliyor, yeni bir kale kapısı girişi çıkabiliyor. Onları hep beraber gördük. Ama şu anda hem ödenek noktasında hem de teknik çalışma noktasında hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu. Restorasyon çalışmalarının ardından kaleyi turizme kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Cüneyt Yemenici konuşmasına şöyle devam etti:

“Ceneviz Kalesi bittiğinde seyir teraslarımız da olacak. Eski fonksiyonuna da inşallah dönmüş olacak. İçerisinde yine mesire alanı, oturma alanları, seyir terasları olacak. Girişteki burçla ilgili Koruma Kurulu'nda karar aşamasına geldik. İnşallah süreç bittiğinde çalışmalar daha da hızlanacak ve burayı tamamlayacağız. Şimdi traversler döşeniyor, yürüyüş hatları doğal taşlarla döşenmeye başlandı."

Cüneyt Yemenici, tüm tarihi eserlere önem verdiklerini vurgulayarak, bunları ayağa kaldırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ceneviz Kalesi

Akçakoca ilçesinin 2,5 kilometre batısında, iki koy arasında bulunan bir falez üzerinde kurulmuş. Kalenin güneyinde, doğu ve batı doğrultusunda, surların ortasında yüksek bir kulesi, iç avluda bir de su sarnıcı bulunmaktadır. Kalede kullanılan tuğla ve harç diğer Ceneviz Kalelerinde kullanılan tuğla ve harçla benzerlikler göstermektedir. Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerinden günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi ve çevresi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 01.07.1996 tarih ve 4734 Sayılı Kararı ile Arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenmiş, ‘‘Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri'' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici listesine adını yazdırmıştı.

Ceneviz kalesi, denizden yüksek ve denize sıfır konumuyla tarih ve doğanın estetiğini bir arada sunan ender merkezlerden biri.