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Tarihi kentte onarım çalışması devam ediyor

Düzce Konuralp Ana Cadde küp taş döşemesinde meydana gelen bozulmalar gideriliyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Konuralp Ana Cadde üzerinde bulunan küp taşların bozulan yerlerinde onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bozuk yollara anında müdahale eden ekipler özellikle Konuralp'te alt yapı düzenleme ve onarım amacıyla bozulan küp taş döşemelerini yeniden yaparak bozulan alanları onarıyor. Granit küp taş uygulaması ile kaplanan ana caddede tarihe ve lokasyona uygun şekilde yapılan onarımlar kısa süre içinde tamamlanıyor.

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