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Tarım kongresine üniversiteyi temsil etti

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4.

sınıf öğrencisi, Nida Külcüoğlu Genç Araştırmacı Bursu kazanarak 5.Ulusal Tarım Kongresi'nde Üniversiteyi temsil etti.


Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Nida Külcüoğlu, Bursa'da düzenlenen “5.Ulusal Tarım Kongresi”ne katılım göstererek Fakültesini temsil etti. Kongrede, Nida Külcüoğlu, Genç Araştırmacı Bursu kazanarak Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz ve Arş. Gör. Şükran Yayla ile birlikte hazırladıkları “Düzce İlinde Ricania Japonica Melichar (Hemiptera: Ricaniidae)'nın Konukçu Bitkilerinin Belirlenmesi” başlıklı poster bildirisi sundu. Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Genç Araştırmacı Bursu kazanarak kongreye katılım sağlayan öğrencisini tebrik ederek başarılarının devamı diledi.

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