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07 Haziran 2018 16:05

Taş ocağına giden kamyonların tozundan bıkan köylüler yol kapattı

Düzce’nin Akçakoca’da ilçesi Hemşin köylüleri, taş ocağından çıkan kamyonların tahrip ettiklerini iddia ettikleri köy yolunu 4 yıldır toz içerisinde bıraktığını söyleyerek yolu kapattılar.

Taş ocağına giden kamyonların tozundan bıkan köylüler yol kapattı

07 Haziran 2018 16:05

Köylülerin kendisini köyle almadığını söyleyen muhtar ise tozdan kurtulmak için asfalt yol istedi.


Akçakoca Hemşin köylüleri, 6.5 km uzunluğundaki köy yolundan geçen taş yüklü kamyonların yolu bozarak köyü toz içerisinde bıraktığı iddiasıyla köy yolunu trafiğe kapattılar. Karatavuk köyündeki taş ocağından çıkan ağır tonajlı kamyonların tozu ve yola verdiği tahribattan şikayetçi olan köylüler, yetkililerden asfalt yol istediler.


Kamyonlar nedeniyle 4 yıldır çile çektiklerini belirten Hemşin köylüleri, "Taş ocağından taş çeken kamyonların hem yolu bozdular hemde 4 yıldır toz yutuyoruz. Artık ’yeter’ diyoruz. Müteahhit firma yolu bile sulamıyorlar. Arabalar mahvoldu, her yeri kırdılar. Valiliğe müracaat ettik ama netice alamadık. Siyasilere söyledik yine netice alamadık. Bu nedenle yolu kapattık" dediler.


Köylünün artık kendisini köye almadığını dile getiren Köy Muhtarı Ayhan Kibar ise, "Köylümüz artık bana sitem ediyorlar. Ben her yere başvurdum ancak netice alamadık. 6.5 km olan yolun asfaltlanmasını istiyoruz. Köyümüz toz içinde, fındık tarlalarımız toz içinde. Bu yüzden yolu kamyonlara kapattık" dedi.


Duruma tepki gösteren köylülerin 2 saat trafiğe kapattığı yol, bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.




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