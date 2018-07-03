Taştan, “Yerli ve yabancı grupların ayağı Düzce’ye alıştırılmalı”

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Resul Taştan işbirliği ile tanıtımının yapılması, yerli ve yabancı grupların ayağının Düzce’ye alıştırılması gerektiğine işaret ederek kendisinin Artvinli olduğunu ancak burada göreve başlaması nedeniyle artık kendisini Düzceli olarak gördüğünü vurguladı.

Taştan Düzce’yi tanıma safhasında olduğunu belirterek “İnşallah Düzceliler bana yardım edecek, bende Düzcelilere. Aslen Artvinliyim. 27.5 yıl Isparta’da görev yaptım. Ama artık Düzce’de görev yaptığım için Düzceliyim. Şuan Düzce’yi tanıma safhasındayım. Sanırım önümüzdeki ilk ayda bu tanıma işini tamamlamış olacağım. Düzce doğa turizmi açısından Isparta ile bazı benzerlikler göstermekte. Düzce iki metropol kentin arasında. Bu önemli bir avantaj. Tanıdıkça neler yapabileceğimizi daha iyi göreceğiz. Düzce’yi çok güzel buldum. Şuana kadar turizm alanında güzel çalışmalar yapılmış. Bende bu çalışmaları bir adım ileri götürmek için buradayım” diye konuştu.

Düzce’nin turizm potansiyeli yüksek bir il olduğuna işaret eden Taştan özellikle Konuralp’te yapılan kazı çalışmalarını önemsediğini vurgulayarak “İşbirliği ile tanıtımının yapılması ve yerli ve yabancı grupların ayağının buraya alıştırılması gerekiyor. Konuralp müzesini gördüm. Orada Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu var ve kazı çalışmaları devam ediyor. Bunun il için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum” dedi.