TBB Başkanı Feyzioğlu: “Hiç kimse FETÖ'nün bu memlekete yaptıklarını unutturamaz”

DÜZCE(İHA) – Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bize hiç kimse FETÖ'nün bu memlekete yaptıklarını unutturamaz. Verdiğimiz mücadele ile hiç kimse bu millete unutturmaya kalkmasın” dedi.

Düzce Barosu yenilenen hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılışa TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Baro Yönetimi, avukatlar ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, uluslararası hukuk konferansına katıldığını belirterek, “Benden bugünü kötüleyen eleştiren bir konuşmalar yapmamı beklerken dünü met etmemi istiyorsunuz. Ben dünün çete oluşumunu, dünün FETÖ oluşumunu size aklayacak tek cümle etmem dedim. Hiç kimse bunu bana söyletemez. Hiç kimse bana kumpas davalarını FETÖ çetesinin öttürdüğü, kahrettiği insanların acısını unutturamaz. Ama bugüne ilişkin taleplerimizi yanlışları kuşkusuz söyleyeceğiz. Söylerken amacımız yapıcı olacağız. Söylerken amacımız bu güzel ülkeyi hak ettiği yere taşımak. Bunu da söylemenin üslubu var. Bağırarak çağırarak değil, daha çok bağıran daha haklı olmaz. Hakaret eden daha haklı olmaz. Gerçekleri görmeyen ama uyduran daha haklı olmaz ve bu günü eleştirirken dünü unutan ise ya gafildir, ya cahildir, ya da bilmeyenleri kandırmaya çalışan haindir. O yüzden bize hiç kimse FETÖ'nün bu memlekete yaptıklarını unutturamaz, verdiğimiz mücadele ile hiç kimse bu millete unutturmaya kalkmasın” dedi.

Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Düzce Barosu yenilenin binasının açık alanının bin 535 metrekareye, kapalı alanın ise bin 394 metrekareye yükseltildiğini belirterek, “Bu gelişmeye paralel olarak 300 kişilik bir konferans ve toplantı salonu, idari birimler için alan, Baro komisyonları için ayrı ayrı düzenlenen toplantı ve çalışma odaları, disiplin kurulu duruşma salonu adli yardım ve CMK hizmet odaları ve meslektaşlarımızın bir araya gelebilecekleri bir kafeterya alanı oluşturulmuştur” diye konuştu.

Baro Başkanı Azade Ay binanın yenilenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından ise meslekte 20 yılını dolduran avukatlara teşekkür plaketi verildi.