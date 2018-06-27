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27 Haziran 2018 12:43

Tedavi gören Gazi, şehit oldu

DÜZCE(İHA) – Giresun Dereli Kanlıhan Köprüsü’nde 2010 yılında bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Jandarma Er Erdem Ay (29) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada şehit oldu.

Tedavi gören Gazi, şehit oldu

27 Haziran 2018 12:43


Giresun İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Er Erdem Ay, 26 Nisan 2010 tarihinde Dereli Kanlıhan Köprüsü’nde bölücü terör örgütü mensuplarınca Jandarma aracına el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırı sonucunda yaralandı. Her iki gözünde görme kaybı olan ve 10 Şubat 2018 tarihinden bu yana Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım servisinde şarapnel parçalarının etkisiyle vücutta enfeksiyon ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Erdem Ay, 28 Haziran 2018 günü Gölyaka ilçesi Çamlıbey köyünde saat 10.00’da cenaze töreni sonrasında defin olacak.




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