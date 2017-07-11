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11 Temmuz 2017 14:46

Teknopark heyetinin ABD’deki incelemeleri

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in de aralarında bulunduğu TEKNOPARK yönetim kurulu üyeleri teknoloji üretim merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Silikon Vadisini ziyaret etti.

Teknopark heyetinin ABD’deki incelemeleri

11 Temmuz 2017 14:46


Heyet, Düzce’de bilimsel araştırmaların merkezi haline gelecek TEKNOPARK’ın geliştirilmesi ve AR-GE çalışmalarının planlaması amacıyla çeşitli kurumlardaki inceleme gezilerini sürdürüyorlar.


Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri ABD temaslarında Dünyanın en büyük kuluçka merkezi olan Plug and Play, Silikon Vadisindeki Türkiye’nin kuluçka merkezlerinden Starcamp’ı ziyaret etti. Heyet ayrıca Slikon Vadisinin mimarı Stanford Üniversitesi’nde de temaslarda bulundu.




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