Teknopark heyetinin ABD’deki incelemeleri

Heyet, Düzce’de bilimsel araştırmaların merkezi haline gelecek TEKNOPARK’ın geliştirilmesi ve AR-GE çalışmalarının planlaması amacıyla çeşitli kurumlardaki inceleme gezilerini sürdürüyorlar.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri ABD temaslarında Dünyanın en büyük kuluçka merkezi olan Plug and Play, Silikon Vadisindeki Türkiye’nin kuluçka merkezlerinden Starcamp’ı ziyaret etti. Heyet ayrıca Slikon Vadisinin mimarı Stanford Üniversitesi’nde de temaslarda bulundu.