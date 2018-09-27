Teknopark'a ziyaret

Çetin Ali Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit ve Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serdar Benli, Düzce Teknopark A.Ş'yi ziyaret etti.

Teknopark binasında gerçekleşen toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar ve Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Bakan yardımcısı Dönmez ve beraberindeki heyet toplantının ardından Teknopark'a ait Küçükmehmet'ler köyündeki araziyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.