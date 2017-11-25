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25 Kasım 2017 13:15

Tekstil malzemesi yüklü araçları çalan hırsızlar yakalandı

Düzce’de özellikle tekstil malzemesi yüklü araçları çalarak, içerisinde bulunan ürünleri ucuz fiyata satan 2 hırsız yakalandı.

Tekstil malzemesi yüklü araçları çalan hırsızlar yakalandı

25 Kasım 2017 13:15


Edinilen bilgiye göre, Düzce’de tespit ettikleri tekstil malzemesi yüklü araçları çalan ve içerisindeki giyim malzemelerini ucuza sattığı iddia edilen O.Ö. ve Ö.D, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalandı.


Düzce kent merkezinde yine tekstil malzemesi yüklü bir minibüsü çaldıktan sonra kaçarken yakalanan hırsızların, 20 bin lira değerindeki tekstil malzemesini başka bir ile götürdükleri tespit edildi. Yakalanan iki şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Düzce Adliyesine sevk edildi. Ayrıca hırsızlık zanlılarından O.Ö.’nün 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aynı uçtan 9 ayrı dosyası bulunduğu öğrenildi.




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