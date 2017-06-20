Tekstilde kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi toplantısı yapıldı

Projenin kapanış programına proje ortakları Düzce Üniversitesi yetkilileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferat Acar ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu da katıldı. Toplantı sırasında kayıtlı istihdamın ve sigortalı olmanın önemi ile ilgili SGK tarafından hazırlanmış kamu spotları de dönüşümlü olarak ekranlarda gösterildi.

Projeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez DTSO tarafından yürütülen ilk AB hibe destekli proje deneyimleri olması açısından projenin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek “Bu proje deneyimi ile birlikte odamızın proje yazma ve uygulama kültürünün kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesini hedefledik. Ülkemizde kayıtsız istihdam oranının her ne kadar belli bir oranda düşüş göstermiş olsa da halen önemli derecede işlevini devam ettiriyor. Kayıt dışılığın sadece çalışanı değil, işvereni ve devleti de olumsuz şekilde etkiliyor. Kayıt dışı çalışan firmalar, kayıtlı olarak faaliyet gösteren firmalara karşı çok haksız bir rekabet oluşturuyor” dedi.

Brode Sanayicileri Derneği kurulacak

Hayati Eğilmez, proje faaliyetlerinin yeni fırsatlar yakalamaya bir vesile olduğunu bildirdi. Özellikle firma ziyaretleri ve çalıştay çalışmalarında Brode sektörünün Düzce’de sahip olduğu potansiyeli daha yakından gördüklerini işaret eden Eğilmez, bu çerçevede öncelikle brode imalatçılarının hammadde ve sarf malzemesi alımlarında maliyetleri daha aşağıya çekmek üzere ortak hareket etmek, sektörü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere Brode Sanayicileri Derneği kurma kararının alındığını söyledi.

Hayati Eğilmez, firma ziyaretleri ve çalıştay çalışmalarında brode sektöründe tasarım yapmanın zorluğu ve yüksek maliyetleri yüzünden yaşanan zorlukları tespit ettiklerini, bu nedenle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sektörel Rekabet Programı, İmalat Sanayi alt bileşeni için brode tasarım merkezi projesi hazırladıklarını, temmuz ayının ilk haftası içerisinde başvurusunu yapacaklarını söyledi. Ayrıca brode imalatçılarına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Desteklerinden faydalanmak üzere bir kümelenme projesini önümüzdeki aydan itibaren hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu, Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda kayıt dışı istihdamın çeşitleri, kayıtsız istihdamın yarattığı olumsuz sonuçlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı istihdam ile mücadele stratejileri, kayıt dışı istihdamın maliyetleri ve SGK tarafından sağlanan devlet destekleri konusunda bilgiler verdi.

Proje Koordinatörü Tuncay Yüksel, ise yürütülen proje faaliyetleri ile ilgili yaptığı tanıtımın ardından, proje kapsamında hazırlanan web platformunun tanıtımını gerçekleştirdi.