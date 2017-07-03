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03 Temmuz 2017 14:45

Tem bağlantı inşaatı sürüyor

Düzce’nin şehir merkezini TEM Otoyola bağlayacak bağlantı yolunda çalışmalar devam ediyor.

Tem bağlantı inşaatı sürüyor

03 Temmuz 2017 14:45

Karayolları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kavşak direklerinin üzerine tabliyeler yerleştiriliyor.


Düzce’nin şehir merkezinde büyük bir ihtiyaç haline gelen TEM Otoyol bağlantısında çalışmalar devam ediyor. Düzce Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminalinin de entegre şekilde planlandığı inşaat çevresinde dikilen kavşak direkleri üzerine yol tabliyeleri yerleştiriliyor. İnşaat çalışmalarına hız veren Karayolları Genel Müdürlüğü şehir merkezini otobana bağlayacak bağlantı yolu üzerinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için çalışıyor.




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