Tem bağlantı inşaatı sürüyor

Karayolları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kavşak direklerinin üzerine tabliyeler yerleştiriliyor.

Düzce’nin şehir merkezinde büyük bir ihtiyaç haline gelen TEM Otoyol bağlantısında çalışmalar devam ediyor. Düzce Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminalinin de entegre şekilde planlandığı inşaat çevresinde dikilen kavşak direkleri üzerine yol tabliyeleri yerleştiriliyor. İnşaat çalışmalarına hız veren Karayolları Genel Müdürlüğü şehir merkezini otobana bağlayacak bağlantı yolu üzerinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için çalışıyor.