Tem bağlantı yolu depremin yıl dönümünde açılacak

Havaların kötü gitmesi nedeniyle 29 Ekim'e yetişmeyen otoyol bağlantısı ile ilgili açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay; Otoyol bağlantısının engel olmaması halinde 12 Kasım tarihine yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Daha önce 29 Ekim'de resmi açılışının yapılacağı duyurulan otoyol bağlantısı hava muhalefeti nedeniyle çalışmaların yavaşlamasından dolayı ertelenmişti. Yeni yollarda inceleme yapan Belediye Başkanı Dursun Ay; Otoban bağlantı yolunu 12 Kasım tarihinde açmayı planladıklarını ifade ederek; “Düzce'de nüfus oranına göre araç yoğunluğu fazla. 320 bin nüfuslu bir ilde 111 bin araç var. Bizde hızlı bir şekilde çevre yolları yapıyoruz ki sıkıntı çözülsün. Şuanda otoyol bağlantısından dolayı bir yoğunluk var. 12 Kasım gibi yolu açmayı planlıyoruz. 29 Ekim tarihinde açılacaktı. Ancak havaların çok yağışı gitmesi nedeniyle süre uzadı. Hava şartları iyi olduğu sürece çalışıyoruz” diye konuştu.

Çevre yolunu bir an önce bitirmek için çaba harcadıklarını belirten Başkan Ay; “Çevre yolunu yapıyoruz. Yol Aydınpınar'dan Otogara, Otogardan da Beyköy yoluna bağlanacak. Olimpiyat kavşağından başlayacak. Asar suyu üzerinde bir köprü yapıyoruz. Köprüden geçilerek otogara gidilecek. 2. Alternatif çevre yolumuz Düzce'nin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Bir an önce bitirmek için de çaba harcıyoruz.”

Dursun Ay, Azmimilli Okul binasının yapımı için araçların kullanacağı yolu da açtıklarını dile getirerek “Valiliğimizin okul projesi var. Orada bir zemin etüdü yapılacak. Ancak arazide çalışacak araçların kullanacağı bir yol yok. Biz bu yolu açıyoruz” dedi.