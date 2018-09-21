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TEM Otoyolunda feci kaza 3 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Doğanlı mevki’inde otomobil TIR’a arkadan çarpıp sürüklendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Doğanlı mevki'inde otomobil TIR'a arkadan çarpıp sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza TEM Otoyolu Düzce Doğanlı mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şevket A. idaresinde ki 05 RD 940 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak aynı istikamete gitmekte olan Atilla T. idaresinde ki 64 EP 126 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir süre sürüklenen otomobil yol kenarında ki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Şevket A., Aliviye A. ve Mustafa Volkan A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle tek şeridi kapanan yolda araçların çekilmesi ile birlikte yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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