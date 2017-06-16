Yangın bir anda tır’ı sardı.

Olay TEM Otoyulu Kaynaşlı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Musa Üzümcü idaresinde ki 34 AP 5495 plakalı tırın dorsesinin arka lastiklerinden bir anda yenmeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler tarafından tır sürücüsü uyarılarak durdurulurken sürücü hemen dorse ile kupayı birbirinden ayırdı. Lastik kısmından yanmaya başlayan hurda kağıt yüklü tır bir anda alev topuna döndü. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Karayolları Tünel iftaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sıkılan suya rağmen kağıtlar için için yanmaya devam etti. Yangını tamamen söndürmek için karayollarından kepçe geçirilerek tır’ın yükü tamamen boşaltıldı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle uzun süre tem otoyolu istanbul istimatine tek şeritten verildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.