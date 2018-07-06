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06 Temmuz 2018 23:49

TEM otoyolunda kamyon alev alev yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolunda çöp kamyonu ön kısmından alev alev yandı.

TEM otoyolunda kamyon alev alev yandı

06 Temmuz 2018 23:49

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangın, TEM otoyolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Serdar Kaymaz idaresindeki 06 BER 465 plakalı çöp kamyonunun bir anda ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı arıza şeridine çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ve uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında kamyonun ön kısmı hurda yığını haline geldi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan ve ardından tek şeritten verilen yol müdahalenin ardından tekrar trafiğe açıldı.




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