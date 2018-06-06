Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 14:33

TEM otoyolunda kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayvan taşıyan kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

TEM otoyolunda kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

06 Haziran 2018 14:33

Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Şaziye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’dan Düzce istikametine gitmekte olan Ufuk Çiftçi idaresindeki 54 B 5582 plakalı hayvan taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ufuk Çiftçi ile yanında yolcu olarak bulunan Özcan Gelberi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan bir hayvan ise kaza nedeniyle ters döndü. Hayvan polis ekiplerince sakinleştirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç