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05 Haziran 2018 15:17

TEM otoyolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tır çarpıştı.

TEM otoyolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

05 Haziran 2018 15:17

Kazada minibüs sürücüsü aracında sıkışarak, yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Gölyaka apağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Düzce istikametine gitmekte olan Yunus Ş.(29) idaresindeki 35 DTC 14 plakalı minibüs aynı istikamete gitmekte olan Umut E. (38) idaresinde ki 13 DE 483 plakalı tır aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs sürücüsü Yunus Ş. şoför mahallinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.




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