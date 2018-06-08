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08 Haziran 2018 16:25

TEM otoyolunda ölümden döndüler

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda ölümden döndüler

08 Haziran 2018 16:25

Duran arabaya çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Kaza TEM otoyolu Düzce ili Gölyaka ilçesi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Özyurt (36) idaresinde ki 34 BC 5519 plakalı hafif ticari araç arıza şeridinde duran Kadir Uysal (33) idaresinde ki 67 NC 518 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hafif ticari aracın içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Özyurt ile birlikte İrem Gürsoy (11), Demet Özyurt (31), Ünal Gürsoy (42) yaralandılar.


Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ise ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken araçlar çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı.




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