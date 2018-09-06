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06 Eylül 2018 19:41

TEM’de 2 tır çarpıştı, kilometrelerce kuyruk oluştu

DÜZCE (İHA) – TEM otoyolu Düzce kesiminde 2 tırın karıştığı kazada yol kısmen trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM’de 2 tır çarpıştı, kilometrelerce kuyruk oluştu

06 Eylül 2018 19:41


Alınan bilgilere göre, TEM otoyolu Düzce kesiminde Fahrettin Yalçın idaresindeki 81 BN 453 plakalı tır sürücüsü aracını arıza şeridine çekerek tentesini kontrol etmek istedi. Park halinde bulunan Tıra aynı istikamete gitmekte olan Yılmaz Gezici idaresindeki 34 GN 3617 plakalı elektronik eşya yüklü tır arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken yol kısman trafiğe kapandı. Tırdan dökülen elektronik eşyalar karayolları ekipleri tarafından kamyona yüklendi. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tır araçlarının çekilmesi ile yol trafiğe tamamen açıldı.




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