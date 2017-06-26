TEM’de kamyonet kasasında yolculuk heyecanlandırdı

Diğer sürücüler görüntü almak için adeta yarış yaptı. Polis ekiplerine ihbar edilen kamyonet, yoluna devam etti.

İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan 01 AFL 17 plakalı kamyonetin kasasında aşırı sıcaklara rağmen yolculuk eden 6 kişi TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Fotoğraflardan yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen 6 kişiyi gören sürücüler bir yandan yürekleri ağızlarına gelirken diğer taraftan görüntü almak için uğraş verdiler. Ayrıca sürücüler bir yandan da durumu polis ekiplerine bildirdiler. Tehlikeli olmasına rağmen arkasında ki 6 kişi ile yolculuk eden araç sürücüsü ise görüntü alındığından habersiz, yoluna devam etti.