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03 Mayıs 2018 15:30

TEM’de otomobil takla attı: 6 yaralı

DÜZCE (İHA) – Tem otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak orta refüje girdi.

TEM’de otomobil takla attı: 6 yaralı

03 Mayıs 2018 15:30

Kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Düzce Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Ruhi K. idaresindeki 35 AV 5340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan aracın içinde bulunan Döndü K. ile Kerim E. araçtan fırlayarak ağır yaralanırken, sürücü Ruhi K., Ayşe Ç., Hayrettin E. ve Fatma B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla çekilerek götürüldü.




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