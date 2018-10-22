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Temel farkındalık eğitimi işbirliği

Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi arasında Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Temel Farkındalık Eğitimi İşbirliği protokolü imzalandı.


Düzce Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Temel Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokol imza töreni Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti.


Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol ile Düzce sınırları içerisinde yer alan resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) görev yapan tüm öğretmelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluş ve özel çocuk kreşlerinde görev yapan öğretmen ve bakım personellerine (çocuk bakım elemanları, kreş ve anaokullarındaki çocuk bakıcıları) ve kamu kurumlarında çocuk odaklı çalışmalar yapan yada çalışma yapma ihtimali bulunan meslek elemanlarına (Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimci, Sosyolog, Rehberlik ve Psikolojik Danışman ve diğer meslek grupları) Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Temel Farkındalık Eğitiminin verilmesi ve riskli olguların fark edilerek olası güçlük ve çözüm yollarının oluşturulması ve bildirimin yapılmasının önemi ve bu süreçte izlenecek yol haritasının belirlenmesi amaçlanmakta.

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