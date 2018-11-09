Temel iş hukuku anlatıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda temel iş hukuku ve özlük dosyalarının hazırlanması eğitiminin ilk etabı tamamlandı. Oda tarafından 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanarak sunulan ‘Temel İş Hukuku ve Özlük Dosyalarının Hazırlanması Eğitimi Projesi' Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Hibe almaya hak kazanmıştı. Proje kapsamında odaya kayıtlı üyeler ve onlar adına çalışan personellerine Temel İş Hukuku ve Özlük Dosyalarının Hazırlanmasına yönelik eğitim verilerek bu konuda karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmelerine destek olunuyor.

Eğitimde, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Özlük İşleri, SGK Uygulamaları ve diğer uygulamalar, Vergi Kanunu konuları ele alındı.

Eğitimin son kısmında programa dahil olan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, işverenlerin özellikle özlük dosyaları konusunda sorunlar yaşadıklarını tespit ettiklerini ve bu konunun üzerine gitmeye karar verdiklerini belirtirken, eğitimin hem personelin hem de işverenin haklarını en üst düzeyde korunacağı bir ortamı oluşmasına katkı sağlayacağını da sözlerin ekledi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, konuşmasının ardından katılımcılara sertifikalarını verdi.