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28 Mayıs 2018 09:40

Temiz çevre temiz gelecek için farkındalık

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ‘Sağlıklı toplum temiz çevreyle başlar.

Temiz çevre temiz gelecek için farkındalık

28 Mayıs 2018 09:40

’ ilkesinden hareketle başlatılan “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliğinin üçüncüsü, Konuralp Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.


Etkinliğe, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Uzunmustafa İlkokulu öğrencileri de katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bilinçli davranışlarından dolayı onlara teşekkür etti. Sonrasında Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, akademik ve idari birim yöneticileri ile Ruandalı öğrenciler ve Uzunmustafa İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi’nin bu anlamlı sosyal sorumluluk faaliyetini birlikte gerçekleştirdi.


Rektörlük önünden başlayan etkinlikte, yollar, yeşil alanlar, otobüs durakları ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı temiz çevre oluşturma adına dikkatli bir şekilde temizlendi. Dünyanın en yeşil kampüsleri sıralamasında yer alma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi, Düzce’nin eşsiz doğasını koruyarak temiz çevre temiz gelecek misyonuyla yeşile ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeye devam ediyor.




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