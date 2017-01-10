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10 Ocak 2017 16:51

TEOG’da tam puan alan öğrenciler Valiyi ziyaret etti

TEOG’da tam puan alan öğrenciler Valiyi ziyaret etti

10 Ocak 2017 16:51

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce’de TEOG sınavlarında tüm soruları doğru cevaplayan ve sınavdan tam puan alan iki öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencilere kitap ve altın hediye eden Dağlı, öğrencilere başarılar diledi.
TEOG Sınavlarının açıklanmasının ardından Düzce’de tam puan öğrencilerde belli oldu. Bu kapsamda İsmetpaşa Ortaokulu öğrencisi Mevlana Yunus Uludağ ve Mehmet Zait Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Nisa Uzun TEOG’da tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Vali Dağlı öğrencilerin başarılarından dolayı kutlayarak kitap ve altın hediyelerinde bulunamasının ardından çocukların gelecekte hangi okullarda okumak istediğini sordu. Mevlana Yunus Uludağ’ın Galatasaray Lisesine, Elif Nisa Uzun’un ise Düzce Fen Lisesine gitmek istediğini öğrenen Vali Dağlı öğrencilerin başarılarına daha iyi başarılar katacağını dile getirdi. Aileleri ile de sohbet eden Dağlı, yetiştirdikleri öğrenciler için aileleri de kutladı.



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