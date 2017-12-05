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05 Aralık 2017 14:27

Terzi yazarın son kitabı İçindekiler piyasada

Düzce’de uzun yıllardır terzilik mesleği ile uğraşan ve hobi olarak kitap yazan Özcan Yetgin, yazarlık yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Terzi yazarın son kitabı İçindekiler piyasada

05 Aralık 2017 14:27

Yetgin, son yazdığı “İçindekiler” isimli kitabı çıkardı. Kitapta hayata ve yaşanmışlıklara dair kısa cümleler ile kısa hikayeler bulunuyor.


Düzce’de yaklaşık 10 yıldır “Terzi Özcan” adıyla terzilik mesleğini yapan Özcan Yetgin, hobi olarak başladığı yazarlık tutkusunu kitaplara dökmeye başladı. Art arda kitap yazan Yetgin’in son kitabı “İçindekiler” raflarda ki yerini aldı. Özellikle sosyal medya ve hayatta insanların birbirlerine söylediği hayata dair kısa cümleler ve hikayelerin yer aldığı kitap tüm kitapçılar ve D&R mağazalarında bulunabilecek.


Ayrıca Özcan Yetgin, kitabının tanıtımı için Kültür Mahallesi’nde bulunan “Terzi Özcan” isimli iş yerinde 10 Aralık Pazar günü saat 15.00 ile 20.00 arasında imza günü düzenleyecek.


Son kitabı “İçindekiler” hakkında bilgi veren Özcan Yetgin, “Bu güne kadar yazdığım 5. kitabım oldu. Yeni kitabım içimizdeki duyguları anlattığım kitap. Kitapseverler okumak istediği daha doğrusu karşılaşmak istediği birçok şeyi bulabilecek çünkü yaklaşık olarak 800 900 cümle var içinde kısa cümle ve serbest yazılar var” dedi.




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