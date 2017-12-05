Terzi yazarın son kitabı İçindekiler piyasada

Yetgin, son yazdığı “İçindekiler” isimli kitabı çıkardı. Kitapta hayata ve yaşanmışlıklara dair kısa cümleler ile kısa hikayeler bulunuyor.

Düzce’de yaklaşık 10 yıldır “Terzi Özcan” adıyla terzilik mesleğini yapan Özcan Yetgin, hobi olarak başladığı yazarlık tutkusunu kitaplara dökmeye başladı. Art arda kitap yazan Yetgin’in son kitabı “İçindekiler” raflarda ki yerini aldı. Özellikle sosyal medya ve hayatta insanların birbirlerine söylediği hayata dair kısa cümleler ve hikayelerin yer aldığı kitap tüm kitapçılar ve D&R mağazalarında bulunabilecek.

Ayrıca Özcan Yetgin, kitabının tanıtımı için Kültür Mahallesi’nde bulunan “Terzi Özcan” isimli iş yerinde 10 Aralık Pazar günü saat 15.00 ile 20.00 arasında imza günü düzenleyecek.

Son kitabı “İçindekiler” hakkında bilgi veren Özcan Yetgin, “Bu güne kadar yazdığım 5. kitabım oldu. Yeni kitabım içimizdeki duyguları anlattığım kitap. Kitapseverler okumak istediği daha doğrusu karşılaşmak istediği birçok şeyi bulabilecek çünkü yaklaşık olarak 800 900 cümle var içinde kısa cümle ve serbest yazılar var” dedi.