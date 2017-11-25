Tıp öğrencileri birliğinden piyano dinletisi

Daha önce öğrencileriyle birlikte Düzce Üniversitesi’nde konser veren Zerin Rasul, ikinci kez Düzce Üniversitesi’nde sahne aldı. Cumhuriyet Konferans Salonu’nda piyano dinletisini icra eden Zerin Rasul, birbirinden değerli parçalara, üstün piyano performansıyla ses verdi. Piyanoda ustalığını konuşturan misafir sanatçı, dinleyiciler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Programa katılan dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Zerin Rasul’a konser sonunda, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk ve Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu tarafından çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.