Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Düzce kesimi Küçük Melen Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada Serhat Çetintürk, idaresinde ki 41 K 7785 plakalı tın, Gümüşova rampaları mevkiinde yolda zikzak çizmeye başlayınca diğer sürücülerin dikkatini çekti. Direksiyon başında tır sürücüsünün uyuduğunu fark eden diğer sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdiler. İhbarı alan polis ekipleri, TEM otoyoluna girerek tırı durdurmak için harekete geçtiler. Ancak sürücüsünün kontrolünden çıkan tır Küçük Melen Köprüsü mevkiine geldiğinde devrildi.

Nar ekşisi yüklü olan tırdaki malzemelerde TEM otoyoluna saçılırken, sürücü Serhat Çetintürk yaralandı. Sürücünün uykusuz olmasının yanı sıra yapılan alkol muayenesinde 159 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralı sürücüye ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılarak tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.