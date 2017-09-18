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18 Eylül 2017 14:41

Tırını gelin arabası yaptı

Akçakoca ilçesinde dünyaevine giren bir çift, gelin arabası olarak tırı tercih etti.

Tırını gelin arabası yaptı

18 Eylül 2017 14:41


Dorsesi çıkarılıp renkli şeritler ve Türk bayraklarıyla süslenen tırın direksiyonuna geçen damat Orhan Çetin (26), kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer tırlarla, konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçerek gelin Zehra Koçak (21) evine ulaştı.


Dualar ve tekbirler eşliğinde baba evinden uğurlanan Zehra, özel olarak yaptırılan merdiven sayesinde gelin arabası olarak süslenen ve damat Orhan’nın kullandığı tıra bindi. Tırlar ve diğer araçlardan oluşan konvoy daha sonra düğünün yapılacağı salona ulaştı.


Tır şoförü Orhan Çetin, yaptığı açıklamada, tırı gelin arabası olarak kullanmayı çocukluğundan beri hayal ettiğini söyledi. Mutlu gününde hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını belirtti.




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