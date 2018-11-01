TMO Düzce'de fındık alımına başladı

DÜZCE(İHA) – Düzceli fındık üreticisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “1 Kasım 2018 tarihinden itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14.5 liradan almaya başlayacağız” demesi ile randevusunu alarak TMO önüne gelerek fındığını teslim etmeye başladı. Fındık üreticisi fiyattan memnun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TMO'nun fındığı 1 Kasımdan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14.5 liradan almaya başlayacağını açıklamamıştı. 1 Kasımda sabahı erken saatlerinde fındık üreticisi de fındığını TMO'ya satmak için geldi. Düzce D-100 Karayolu Selamlar Köyü mevki'inde bulunan TMO fındık deposu önünde fındıkçılar ürünlerini teslim etmeye başladı.

Fındık üreticisi Hüseyin Aycı, açıklanan fiyatın iyi olduğunu belirterek “Kötü bir rakam değil. Allah razı olsun ama biraz daha erken olsa daha iyi olacaktı. Bizim fındıkta biraz nem çıktı. O yüzden burada biraz kurutacağız. Fındıklarını iyi kurutsunlar, nemli yerdeyse biraz güneşin altında bekletsinler öyle getirsinler yoksa bizim gibi fındığı buraya sermek zorunda kalırlar” şeklinde konuştu.

Fındığını 15.50 T'den sattı

Sabah erken saatlerde fındığını satmak için gelen Müzeyyen Akkan ise, “Devletimizden Allah razı olsun. 54 randıman geldiği için fındığımızı 15 lira 50 kuruştan aldılar. Çok memnun olduk” diye konuştu.

“Fındığınızı kurutmadan getirmeyin”

Bir başka fındık üreteci olan Ayşe Kalaycı, fındığını tam kurutmadan getirdiği için alınmadığını ifade ederek “Allah devletimizden razı olsun. Şu an fındığımız satamadım suç benimdir. 1 gün daha fazla kurutacaktım, kurutamadım. Hata benim onların değil. Traktörler hep geri gitti. Geri gitmek mi daha iyi, yoksa kurutup satmak mı daha iyi? Fiyatlar güzel” dedi.

Vatandaşların traktör ve kamyonlara yükleyip geldiği fındıklarını TMO Düzce'de deposunda almaya devam ediyor.