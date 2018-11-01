TMO fındık alımına başladı, depo önünde uzun kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın TMO tarafından fındık alımına 1 Kasım itibariyle başlanacağı açıklanmasının ardından bugün itibariyle TMO tarafından Akçakoca'da fındık alımına başlandı. Depo önünde uzun kuyruklar oluştu.

1 Kasım 2018 itibariyle Akçakoca Dadalı köyünde bulunan depoda TMO tarafından fındık alım çalışmaları başladı, fındık üreticileri depo önünde traktörleriyle gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

TMO tarafından fındık alımının il gününde elektrik kesintileri gibi yaşanan çeşitli aksaklıklar nedeniyle geç alıma başlandığını dile getiren yetkililer, Fındık alımının ilk gününde doğal olarak yaşanan bazı sıkıntılar yaşandığını dile getirdiler.

Fındık üreticileri sabahın erken saatlerinde depo önünde ucun kuyruklar oluşturarak saatlerdir beklediklerini belirterek, bazı fındık üreticileri 14 lira açıklanan fındık fiyatından memnun olduklarını belirtirken bazı üreticiler ise fındık fiyatının daha fazla açıklanması gerektiğini belirttiler.

Fındık üreticileri TMO'nun dönüm başına 90 kilo fındık aldıklarını belirterek bu rakamın artırılması gerektiğini dönüm başına en az 250-300 kilo alım yapılması gerektiğini belirttiler.