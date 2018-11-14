Toğrul AK Parti Kaynaşlı Belediye Başkan aday adayı oldu

Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçimleri için aday adayları müracaatları sürüyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden aday adayı olan Sağlık Kurumları işletmeciliği yönetim uzmanı Ömer Faruk Toğrul, aday adaylık dilekçesini Kaynaşlı İlçe Başkanı Saim Özkan'a verdi.

Toğrul, gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunmak için aday adayı olduğunu belirterek “Amacımız yük olmak değil yük almak. Eğer bu görev bize nasip olursa iki temel üzerinde yürütmeyi planlıyorum. Bunlardan birincisi istişare ikinci ise liyakattır. Bizim bu yola çıkmamızdaki en büyük vesile Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere hitabında kullanmış olduğu şu cümledir. ‘Eğer hayallerini büyük olursa uygulamanızda büyük olacaktır' Bizlerde bu yola hayallerimiz büyük olduğu için ve gençlere önem verdiği için bu yola çıkmış bulunmaktayız. Hayırlısı ne ise o olsun” dedi.