Top sektirdi diye müstahdem 2 öğrenciye dayak attığı ileri sürüldü

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Bahattin Güçlü İlköğretim okulunda meydana gelen olayda 9. sınıf öğrencisi S. Ç. okul bahçesinde elinde bulunan topu yere düşürdüğü gerekçesiyle müstahdem T.A. tarafından tokat atılır. Bunun üzerine ağlayarak okula giren S.Ç. bir üst sınıfta okuyan ağabeyi B.Ç'ye durumu aktarır. Bunun üzerine B.Ç. müstahdem ile tartışmaya başlar. Müstahdem T.A. öğrenci B.Ç'yi iterek duvara çarpar. Okul çıkışı iki kardeş öğrenci yaşadıklarını ailelerine anlatırlar. Akçakoca Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan aile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunur. Anne Zuhal Çınar, olayla ilgili okula gittiğini ve olayın geçtiği saatlerde okul kameralarından her şeyin rahatlıkla görüldüğünü ifade etti.

Akçakoca İlçe Milli eğitim Müdürü Ömer Ezer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade ederek gerekli çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.