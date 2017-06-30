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30 Haziran 2017 17:43

Toplum ruh sağlığı merkezi Muncurlu’da hizmet verecek

Metek TOKİ Konutları içerisinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Pazartesi gününden itibaren Muncurlu’da bulunan Atatürk Devlet Hastanesi binasında hizmet verecek.

Toplum ruh sağlığı merkezi Muncurlu’da hizmet verecek

30 Haziran 2017 17:43


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin, Muncurlu’da bulunan Atatürk Devlet hastanesi binasına taşınacağı belirtilerek “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 05 Mart 2012 tarihinden beri Metek Toki’de faaliyet gösteriyordu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde hizmet vermekte olan psikiyatri ve fizik tedavi poliklinikler 03 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Muncurlu Ek Hizmet binamızda hizmete başlayacak olup yataklı servislerdeki bakım ve tadilat işlemleri hızla tamamlanarak fizik tedavi ve psikiyatri servisleri ile Denetimli Serbestlik, ayaktan AMATEM en kısa zamanda hizmete girecektir. Bu birimlerin hizmete başlangıç tarihleri ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır” denildi.




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