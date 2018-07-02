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02 Temmuz 2018 18:50

Torba Yasa DTSO’da anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret Sanayi Odasında Torba Yasa anlatıldı.

Torba Yasa DTSO’da anlatıldı

02 Temmuz 2018 18:50


7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin kanun Vergi Dairesi Müdürü Şaban Ulukaya, Düzce Defterdarı Ali Aykaş ve SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu’nun katılımlarıyla DTSO’da gerçekleştirildi.


Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Coşkun ve Murat Saydam ile Meclis Üyesi Hasan Arslan da iştirak etti.


Toplantıda; Vergi Dairesi Müdürü Şaban Ulukaya kamu alacaklarıyla ilgili sunum gerçekleştirirken, SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu da SGK yapılandırmalarıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.




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