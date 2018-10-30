Trafiğin akışını rahatlatmak için çalışma yapılıyor

Düzce Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından hastane mevkisindeki yollarda trafiğin akışını rahatlatmak için yapılan kavşak çalışması tamamlandı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte artan trafik akışı nedeniyle meydana gelen trafik problemleri kavşak çalışması ile birlikte çözüme kavuşturuyor. Yolun fiziksel yapısı da ele alınarak uygunluk derecesine göre hazırlanan kavşak için gerekli trafik işaret levhaları da yerleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay; “Hastane yolundaki kavşak çalışmalarımız sayesinde trafik akışının rahatlayacağını düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri tek amacımız vatandaşımızın isteklerini yerine getirmek, bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı en kısa süre de yaparak hizmete sunduk. Çalışmamızın şehrimize ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.