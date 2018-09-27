Trafik komisyonu karar verdi

Komisyon kazaların önlenmesi için gerekle tedbirleri aldılar.

Düzce trafiğinde oluşan sorunlar ve tedbirler için bir araya gelen İl Trafik Komisyonu mevcut uygulamalar ve alınması planlanan önlemleri Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele aldı. Bu çerçevede vatandaşlar tarafından yapılan müracaatlar doğrultusunda uygun görülen yerlere hız kesici kasis ve levha yapılmasına karar verildi. Ayrıca, Aydınpınar grup yolu üzerinde Özel idaretarafından yapılan bisiklet yolunun hizmete açılması ve okul servis araçlarına takılan kamera sisteminin standartlarının belirlenmesi, üretici firmaların tespiti konusunda çalışma yapmak üzere alt komisyon oluşturulmasına karara bağlandı. İl genelinde trafik kazası nedenli ölümler ile ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi ve kaza nedeniyle yaşanmakta olan sosyo ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amacıyla, emniyet kemeri takmak, seyir halinde iken cep telefonu kullanımı, ters yön ve benzeri denetim faaliyetlerinde KGYS ve PTS sistemlerinin aktif olarak kullanılmasına karar verildi.