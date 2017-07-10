Trialciler 15 Temmuz için yarışacak

DOSOD iki gün sürecek yarışlarda etaplara 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin isimlerini verdi.

Düzce’de hafta sonu koşulacak olan Türkiye Trial yarışları Kaynaşlı İlçesinde bulunan yarış pistinde yapılacak. Sezonun 3. yarışı olan Trial Türkiye Şampiyonası Düzce Kaynaşlı Yarışları ile Trialciler Türkiye Şampiyonluğunda bir etabı daha geride bırakmış olacaklar. Şampiyonanın Düzce Ayağını ise Düzce Offroad ve Otomobil Sporları Derneği Kulübü üstlendi. Ancak şampiyona tarihinin 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına denk gelmesi nedeniyle o gün verilen demokrasi mücadelesini unutturmamak için yarış etaplarına 15 Temmuz’un simge ismi Şehit Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri isimleri verildi.

Yarışlarla ilgili bilgi veren DOSOD Başkanı İsmail Aydın; 15 Temmuzda yaşanan hain kalkışmamın yıldönümünde o günlerin unutulmaması için bu yıl yapılacak yarışlara 15 Temmuz ile ilgili isimleri verdiklerini söyledi.

Aydın “15-16 Temmuz tarihlerinde Türkiye Trial Şampiyonası Düzce ayağının organizasyonun yapacağız. Neden 15 Temmuz? Geçen sene bu tarihlerde yarışlarımız olacaktı ancak istemediğimiz olaylar yaşandığı için o hain kalkışma nedeniyle yapılamamıştı. Bu sene yine aynı tarihe alıyoruz. Demokrasiye destek olmak için. Hatta etaplarımızın isimlerini de Fethi Sekin ve Ömer Halis Demir adını verdik. Yarışımız 3. ayak yarışı ve Türkiye genelinde olan bir yarış. 1.si Karabük’te, 2. Bursa’da, 3.sü Düzce’de, 4.sü Tekirdağ, İstanbul Beykoz, 6. Bolu’da koşulacak. Bütün Düzcelileri davet ediyoruz” dedi.

Yarışma Direktörü Gürbüz Özkurt ise “Türkiye Trial Off-Road Şampiyonasının 3. ayak Düzce yarışının startını Cumartesi günü saat 12.00’de vereceğiz. Yaklaşık 9 ekip olarak ağırlamayı planlıyoruz. Hale hazırda 6 ekibimiz var. Yarıştan bahsedersek ekip yarışı 2 araç birden start vereceğiz. Birbirlerine yardım ederek finişi görmeyi planlayacaklar. Cumartesi günü olan Şehit Ömer Halisdemir etabının finişini 15.30 da, Pazar günü olan, Şehit Fethi Sekin etabımızın finişini de saat 17.30’da vermeyi planlıyoruz. Saat 19.30’da ise ödül töreni ile organizasyonu tamamlamayı planlıyoruz. İki etabımız da 750 metre, 10 kapıdan oluşmakta. İdeal süre 30 dakika. Bu süre içinde ekiplerin finiş görmesi gerekiyor. Türkiye şampiyonası olduğu için puan usulü gidiyor. Burada aldıkları dereceye göre puan elde edip, Türkiye sıralamasındaki yerini belirleyecek” dedi.