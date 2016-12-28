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28 Aralık 2016 16:44

TRT Avazda Düzce Belediyesi

TRT Avazda Düzce Belediyesi

28 Aralık 2016 16:44

TRT AVAZ’da canlı olarak yayınlanan Yenigün programında Düzce ve Düzce Belediyesi ele alındı. Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Güney, Anıt Park meydanından yayınlanan canlı yayında TRT Avaz’ın konuğu oldu.
Yapımcılığını Erol Uyanık’ın yönetmenliğini Mevlüt Aydın’ın yaptığı TRT AVAZ’da yayınlanan Yenigün programının bu haftaki konusu Düzce ve Düzce Belediyesi oldu. Anıtpark Meydanından yayınlanan canlı yayında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney, sunucu Funda Akyol’un sorularını cevaplandırdı. Başkan Yardımcısı Ali Güney programda Düzce’nin genel bir tanıtımını yaptıktan sonra belediyenin faaliyetleri konusunda bilgiler verdi.



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