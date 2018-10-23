TÜBİTAK BİGG Dünya 1. aşama eğitim programı Düzce teknopark'ta başladı

Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark işbirliği ile gerçekleştirilen "TÜBİTAK BiGG DÜNYA 1. Aşama Eğitim Programı, Düzce Teknopark Konferans Salonu'nda girişimcilerin katılımıyla başladı.

Girişimci adayların iş fikirlerinin olgunlaştırılarak ticarileştirilmesi amacıyla açılan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı'na” başvuran Düzce Teknopark, 1. aşama faaliyetlerini 01.07.2018 ve 30.06.2020 tarihleri arasında yürütmek üzere TÜBİTAK tarafından uygun görülen uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştı. Bu kapsamda, iki aşamadan oluşan programın 1. aşama faaliyetleri TÜBİTAK'ın belirlediği uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alan Düzce Teknopark tarafından yürütülüyor. Eğitimlerin yanı sıra bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürmeleri ve iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, TÜBİTAK tarafından 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği programı ile 200 bin TL hibe desteği de sağlanacak.

Eğitmen Dr. İnci Dursun'un, “Pazarlama ve Müşteri Konumlandırma” başlıklı sunumuyla başlayan BİGG DÜNYA 1. Aşama Eğitim Programı, 23.10.2018'de Dr. Rahmi Yücel'in, “İş Modeli Geliştirme & İş Planı Oluşturma, 24.10.2018'de Dr. Salih Kükrek ve Dr. Erşan Ciğerim'in “FSMH & Etkili Sunum”, 25.10.2018'de Gökhan Diktaş'ın “Tecrübe Paylaşımı” ve 26.10.2018'de ise Dr. Murat Özcan'ın “Proje Maliyet Analizi” başlıklı sunumlarıyla devam edecek. Cumartesi ve Pazar günü de devam eden BİGG DÜNYA 1. Aşama Eğitim Programında, 27.10.2018'de Dr. M. Şahin Gök, “BİGG Programı Yönetimi”, 28.10.2018 tarihinde ise Tuğkan Arıcı “İş Planı Kontrol ve Düzeltmeler” konularında katılımcıları bilgilendirecek.