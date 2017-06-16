Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının uzmanlık ve çalışma alanlarına yönelik proje desteklerinin ön plana çıktığı toplantılarda akademisyenler, konu hakkında merak ettikleri tüm detayları öğrenme imkanı elde etti.

Toplantı esnasında akademisyenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Armağan Yardımcı, Düzce Üniversitesi genelinde Akademik Katalog hazırlanması sürecinin başladığını ifade ederek öğretim elemanlarının tüm akademik çalışmalarının Düzce TTO için çok değerli olduğunu söyledi. Düzce Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin başarılı, nitelikli çalışmaları ve araştırmalarının projeler ekseninde ülkemiz için değere dönüşmesini amaçladıklarına vurgu yapan Yardımcı, bu süreçte öğretim elemanlarına teknik destek vermek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu, Armağan Yardımcı’ya Yüksekokula gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Düzce Teknopark’ın ve Düzce TTO’nun çalışmalarını önemsediklerini belirten Faikoğlu, yapılan çalışmaların bölgemiz ve ülkemiz için ciddi katma değer oluşturduğuna dikkat çekti. Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda çok başarılı çalışmalara imza attıklarını dillendiren Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu, Düzce TTO’nun Akçakoca Yerleşkesinde gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarının, bilgi birikiminin projelendirilebilmesi açısından önemli ve değerli olduğunu belirterek sözlerine son verdi.

Bilgilendirme toplantısı, Yüksekokul Toplantı Salonu’nda yapılan genel durum değerlendirmesinin ardından sona erdi.