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04 Ağustos 2018 10:25

TÜGVA’nın yaz programları törenle sona erdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz tatilinde çocukların ve gençlerin katıldığı yaz okulu ve Kitap Kurdu 40 Hadis yarışması yapılan törenle sona erdi.

TÜGVA’nın yaz programları törenle sona erdi

04 Ağustos 2018 10:25

TÜGVA Düzce İl Temsilciği tarafından düzenlenen ’’Yaz Okulu Kapanış’’ Programına ve “Kitap Kurdu 40 Hadis” yarışmasına Düzceliler yoğun ilgi gösterirken yaz okulunda ve yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.


Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan programların İlki, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından orta öğretim ve lise çağındaki çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak, sosyal, kültürel ve kişisel faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, etkinliklerde yer almasını sağlayarak özgüvenlerini sağlamak amacıyla yapılan “TÜGVA Yaz Okulu” kapanış programı oldu. Programa Düzce Vali Yardımcısı İsmail Sündük, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, protokol üyeleri ve Düzceliler katıldı. TÜGVA Düzce Ortaokul Koordinatörlüğü’nün düzenlediği "YAZ OKULU" programı ile Düzceli gençler 5 hafta boyunca birçok sosyal aktiviteye katılarak birlikte hareket etme kabiliyetini güçlendirdiler.


Yaz Okulu kapanış programında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay; Türkiye’nin beyin olarak ve vicdan olarak hür ve geçmişini unutmayan nesillere ihtiyaç duyduğunu dile getirerek; “Türkiye’nin hem kafa olarak gelişmiş hemde milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesillere ihtiyacı var. Bu şartlarda TÜGVA’da bu misyonu yerine getiriyor” dedi.


“TÜGVA Düzce İl Başkanı İsa Yazıcı ise konuşmasında; “Bizi biz yapan değerleri gençlerimizin kendine şiar edindi. Bize geleceğimizi emanet eden tüm ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz.TÜGVA’yla gelecek, gümbür gümbür gelecek” ifadelerini kullandı.



Kitap Kurdu 40 Hadis yarışması sonuçlandı


TÜGVA tarafından Düzce Belediyesi Gençlik Merkezi’nde yapılan 2. Organizasyon ise kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve peygamberimizin sözlerinin unutulmayarak gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen “Kitap Kurdu ve 40 Hadis” yarışması oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Yardımcısı İsmail Sündük, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Yazar, İl Temsilcisi İsa Yazıcı ve vakıf üyeleri çeşitli hediyeler verdiler.




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